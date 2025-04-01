بالفيديو| نوال الزغبي تتعرض لموقف محرج بحفلها في بيروت

القاهرة- مصراوي:

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لموقف محرج على المسرح أثناء إحيائها حفل غنائي في بيروت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي فيديو من الحفل لـ نوال وهي تغني لجمهورها، وظهرت خلاله تتعثر على المسرح، وتصطدم بإحدى السماعات الموجودة بجوار قدمها لتسقط ويساعدها أحد أفراد الأمن على الوقوف مرة ثانية.

نوال قدمت باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة في الحفل، والتي تفاعل معها الجمهور بترديد كلماتها والرقص على أنغامها.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي أطلت على جمهورها في رمضان 2025 ببرنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي قدمه النجم رامز جلال على قناة MBC مصر، إذ شاركت معه في خداع ضحاياه من مشاهير الفن والرياضة، وبينهم: إلهام شاهين، بسمة بوسيل، حسام حسن، إمام عاشور، زينة، محمد سامي، هدى الإتربي، حسام حبيب، ريم مصطفى، محمد عبدالرحمن، رحمة أحمد، نور النبوي، فيفي عبده، مصطفى أبو سريع.