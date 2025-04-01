بالفيديو.. طه دسوقي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "سيكو سيكو"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان الشاب طه دسوقي تفاصيل جديدة عن فيلم "سيكو سيكو" والذي يعرض حاليًا في السينمات، ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

وقال "طه" في لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، على موقع "انستجرام": "علاقتي أنا وعصام عمر، احنا مش بنسيب بعض مناكفة طول الوقت".

وأضاف: "أنا بقدم شخصية سليم هو شاب مبرمج شغال في مجال الجيمين والبرمجة، بيجتهد عشان يعيش حياة أحسن لغاية ما بيقابل ابن عمه يحيى وبيخشوا في ورطة لذيذة".

كما كشف النجم خالد الصاوي أحد أبطال العمل السينمائي، عن رأيه، قائلًا: "السيناريو ضحكني جدًا ومكتوب كويس جدا، الفيلم كله بيضخ شباب في الكتابة والإخراج والأبطال، ولما الواحد مننا بيشتغل مع الشباب بيحس أنه رجع شباب شوية".

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فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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