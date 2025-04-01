مينا مسعود يكشف عن إعلان فيلمه "في عز الضهر" استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي

كتبت- منى الموجي:

طرح النجم المصري العالمي مينا مسعود، إعلان فيلمه المصري "في عز الظهر" للمخرج مرقس عادل، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب في تعليقه على الإعلان "من طفولتي وأنا كنت بحلم اني أكون ممثل، والحمد لله وصلت لحلمي وحققت نجاح في هوليوود، لكن حبي للفن بدأ من ساعة لما كنت بتفرج على الأفلام والمسرحيات اللي بتتقدم في واحدة من أعظم رواد الفن في العالم، بلدي مصر".

وتابع "وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الإعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول (في عز الضهر) مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي".

فيلم في عز الظهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، ويشارك فيه: شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز، تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.