وفاة والدة المخرج ميدو شعبان.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج ميدو شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وفاة والدته، اليوم الثلاثاء 1 أبريل، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون)، توفيت إلى رحمة الله تعالى: والدتي السيدة/ نادية عاشور للفقيدة الرحمة ولنا الصبر والسلوان".

وأشار في منشوره إلى موعد ومكان صلاة الجنازة: "صلاة الجنازة يوم الثلاثاء الموافق ١ من إبريل عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الدراسة بالجمالية".

المخرج ميدو شعبان هو مؤسس قناتي "حدوتة" و"عيلة يويو" لتقديم حواديت وأغاني للأطفال باستخدام رؤية بصرية تناسب عصرنا الحالي.