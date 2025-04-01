"كانت طيبة وبارة بأهلها".. هند صبري تنعى الراحلة إيناس النجار

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هند صبري، على نعي الفنانة إيناس النجار، التي توفيت أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

وكتبت "هند" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت الفنانة التونسية المقيمة في مصر إيناس النجار بعد صراع مع المرض، نسأل الله أن يتغمّذها برحمته الواسعة ويغفر لها ويرزقها الجنة".

وأضافت: "إيناس كانت طيبة و بشوشة وبارّة بأهلها جدًا، أعتذر عن عدم حضور مراسم العزاء لتواجدي خارج البلاد .. خالص عزائي لأسرة الفقيدة و محبّيها".

ورحلت أول أيام عيد الفطر، الفنانة التونسية إيناس النجار عقب تعرضها لأزمة صحية ودخولها في غيبوبة، وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على فيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت سوار شقيقة الفنانة إيناس، كشفت عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية القصص القصيرة: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

يذكر أن إيناس النجار شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب.

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