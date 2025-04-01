ميار الببلاوي عن غُسل إيناس النجار: عروس مبتسمة وكالقمر في تمامه

كتبت- منى الموجي:

أشارت الفنانة ميار الببلاوي إلى مشاركتها في غُسل الفنانة التونسية إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا أمس الاثنين 31 مارس، بعد مرورها بأزمة صحية.

وكتبت ميار عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "إيناس حبيبتي ماذا بينك وبين الله، لتكوني في غُسلك كعروس مبتسمة وكالقمر في تمامه، غسلت كتير ناس بس انتى كنت آية من آيات ربنا.. بحبك أوي وهتوحشيني".

ورحلت أول أيام عيد الفطر، الفنانة التونسية إيناس النجار عقب تعرضها لأزمة صحية ودخولها في غيبوبة، وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على فيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت سوار شقيقة الفنانة إيناس، كشفت عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية القصص القصيرة: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

يذكر أن إيناس النجار شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب.