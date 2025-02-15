رمضان 2025.. إعلان "في لحظة" يقترب من 7 ملايين مشاهدة على "انستجرام"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة "Tod" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "في لحظة" أحدث أعمالها الأصلية، والمنتظر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

يظهر خلال إعلان المسلسل الذي تنتجه شركة "S Productions" لـ سالي والي، بطلي العمل أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، وهما يرقصان سويا في إحدى القاعات الفاخرة، إلا أنه سرعان ما تنقلب الأحداث بعد غرق القاعة خلال لحظة واحدة بالمياه، مما يشير إلى أن قصة العمل ستشهد العديد من التحولات المثيرة والشيقة.

"في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم نخبة من النجوم: أحمد فهمي في دور سيف وميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي، والعمل من إنتاج شركة "S Productions" لـ سالي والي.

