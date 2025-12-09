كشفت منصة "Watch It" عن استضافة الفنانة ريهام عبدالغفور في برنامجها "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه غدًا الأربعاء، ويعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

ونشرت المنصة البوستر الدعائي للحلقة عبر حسابهم الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "الكلام هيحلو مع ضيفة الحلقة الجديدة الجميلة ريهام عبدالغفور.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يلتقي بوزير الثقافة الفرنسي السابق بعد تكريمه في فرنسا (صور)

"اخد هدومي وطردني".. ماذا قالت ريم طارق عن حسن شاكوش قبل الحجز على حساباته البنكية؟

بالصور| هنا شيحة ولبلبة وأحمد داود يشاهدون فيلم القصص بمهرجان البحر الأحمر السينمائي