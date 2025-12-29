12 صورة لـ بوسي بإطلالة جريئة في نهاية عام 2025

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ضمن احتفالاتها بنهاية 2025 والكريسماس.

ونشرت بوسي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق، نال إعجاب المتابعين.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنة وانتي قمر"، "حلوة أوي"، "فستان جامد"، "جميلة ورقيقة"، "سنة سعيدة على القمر"، "حلو يا بسبوسة".

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

