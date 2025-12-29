إعلان

12 صورة لـ بوسي بإطلالة جريئة في نهاية عام 2025

كتب : معتز عباس

08:20 م 29/12/2025
    المطربة بوسي
    اطلالة للمطربة بوسي
    اطلالة للمطربة بوسي
    بوسي بفستان جريء
    بوسي تخطف الانظار بفستان طويل (1)
    بوسي تخطف الانظار بفستان طويل (2)
    اناقة وشياكة بوسي
    بوسي تلتقط صورة مميزة
    جلسة تصوير جريئة لبوسي
    جمال بوسي من احدث ظهور (1)
    جمال بوسي من احدث ظهور (2)
    بوسي

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ضمن احتفالاتها بنهاية 2025 والكريسماس.

ونشرت بوسي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق، نال إعجاب المتابعين.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنة وانتي قمر"، "حلوة أوي"، "فستان جامد"، "جميلة ورقيقة"، "سنة سعيدة على القمر"، "حلو يا بسبوسة".

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

بوسي نجوم الفن

