الصور الأولى من عزاء المخرج داوود عبدالسيد

تصوير / هاني رجب:

أقيم منذ قليل عزاء المخرج الكبير داود عبد السيد، مساء اليوم الاثنين 29 ديسمبر، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المخرج الراحل.

وصل العزاء الفنانة بسمة، الفنانة لوسي، نقيب الصحفيين خالد البلشي، مدير التصوير، محسن أحمد، المخرجة ميريام خوري، المخرج أمير رمسيس، المخرج خيري بشارة، وعدد من النجوم والمشاهير.

من هو داود عبد السيد

ولد داوود عبد السيد في نوفمبر عام 1946 بمحافظة القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للسينما ودرس الإخراج السينمائي، وتخرج عام 1967، بدأ عمله الفني كمساعد مخرج لعدد كبير من كبار المخرجين، وعلى رأسهم المخرج العالمي يوسف شاهين.

وأخرج خلال مسيرته مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة التي تركت بصمة خاصة في وجدان الجمهور، من أبرزها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، وقدرات غير عادية.