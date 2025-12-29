إعلان

الصور الأولى من عزاء المخرج داوود عبدالسيد

كتب : معتز عباس

07:47 م 29/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خالد البلشي تصل عزاء المخرج داوود عبد السيد
  • عرض 11 صورة
    خيري بشارة في عزاء المخرج داوود عبد السي
  • عرض 11 صورة
    أمير رمسيس في عزاء المخرج داوود عبد السيد
  • عرض 11 صورة
    بسمة تصل عزاء المخرج داوود عبد السيد
  • عرض 11 صورة
    خيري بشارة ومحسن احمد في عزاء داوود عبد السيد
  • عرض 11 صورة
    لوسي في عزاء المخرج داوود عبد السي
  • عرض 11 صورة
    عزاء المخرج داوود عبدالسيد
  • عرض 11 صورة
    محسن احمد في عزاء داوود عبدالسيد
  • عرض 11 صورة
    لوسي وبعض الاصدقاء في عزاء داوود عبدالسيد
  • عرض 11 صورة
    مريام خوري في عزاء المخرج داوود عبد السي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / هاني رجب:

أقيم منذ قليل عزاء المخرج الكبير داود عبد السيد، مساء اليوم الاثنين 29 ديسمبر، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المخرج الراحل.

وصل العزاء الفنانة بسمة، الفنانة لوسي، نقيب الصحفيين خالد البلشي، مدير التصوير، محسن أحمد، المخرجة ميريام خوري، المخرج أمير رمسيس، المخرج خيري بشارة، وعدد من النجوم والمشاهير.

من هو داود عبد السيد

ولد داوود عبد السيد في نوفمبر عام 1946 بمحافظة القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للسينما ودرس الإخراج السينمائي، وتخرج عام 1967، بدأ عمله الفني كمساعد مخرج لعدد كبير من كبار المخرجين، وعلى رأسهم المخرج العالمي يوسف شاهين.

وأخرج خلال مسيرته مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة التي تركت بصمة خاصة في وجدان الجمهور، من أبرزها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، وقدرات غير عادية.

عزاء داود عبدالسيد داود عبدالسيد كنيسة مار مرقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد