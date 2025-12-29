إعلان

مايا تهنىء والدها أشرف زكي في عيد ميلاده: كل سنة وأنت عظيم

كتب : معتز عباس

06:31 م 29/12/2025
    اشرف زكي يحتفل بعيد ميلاده
    روجينا واشرف زكي صورة نادرة
    مايا ووالدها اشرف زكي
    اسرة الفنان اشرف زكي

وجهت مايا التهنئة لوالدها الفنان أشرف زكي، نقيب نقابة المهن التمثيلية، التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت مايا صورًا جمعتها بوالدها ووالدتها الفنانة روجينا في أكثر من مناسبة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت عظيم".

يذكر أن الفنانة روجينا، وجهت رسالة تهنئة لزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الإثنين 29 ديسمبر،وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أنت سندي وقوتي في هذه الحياة، وكأن وجودك هو الآمان في هذه الرحلة".

أشرف زكي روجينا مايا أشرف زكي

