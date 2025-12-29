إعلان

آسر ياسين ينشر صور جديدة مع زوجته من عرض فيلم "إن غاب القط"

كتب : معتز عباس

06:22 م 29/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 6 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 6 صورة
    اسر ياسين يجري لقاءات صحفية
  • عرض 6 صورة
    اسر ياسين يجري لقاءات صحفية
  • عرض 6 صورة
    اسر ياسين وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط

شارك الفنان آسر ياسين متابعيه على السوشيال ميديا، صورًا من حضوره العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط".

ونشر آسر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" فى السينمات 31 ديسمبر.

شهدت السجادة الحمراء، من العرض الخاص الذي أقيم أمس الأحد، حضور الأبطال آسر ياسين وأسماء جلال، والمؤلف أيمن وتار، والتقاط الصور التذكارية سويًا.

حضر العرض الخاص أيضًا، الفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، الفنانة مايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

آسر ياسين إن غاب القط زوجة آسر ياسين

