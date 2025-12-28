شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله وهى ترقص على ريمكس JEALOUSY EGYPTAIN.

ونشرت نيللي الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "كل ما أفتح فيديو ألاقي الأغنية دي".

ولاقى الفيديو تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كتالي: "ذات بتعملي ايه يا ذات بصوت عبدالحميد اوف كورس" "قمر الكون نيلي وبس"، "جميله خالص"، رشاقة وجمال ماشاء الله"، عم الشباب والرياضة".

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم روجت مؤخرًا لفيلمها الجديد «جوازة ولا جنازة»، المقرر عرضه في دور السينما المصرية يوم 7 يناير المقبل، و8 يناير في الوطن العربي.

ويشاركها البطولة كلًا من شريف سلامة، النجمة لبلبة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، وهو من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما و"الرشيدي فيلمز".

