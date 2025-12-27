كتبت- منى الموجي:

تشيع أسرة المخرج داوود عبدالسيد، جنازته غدا الأحد 28 ديسمبر، من كنيسة مارمرقس في شارك كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

ورحل عن عالمنا اليوم السبت 27 ديسمبر المخرج الكبير داوود عبدالسيد بصورة مفاجئة، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وكتبت في وداعه "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

حرص على نعي المخرج الراحل عدد كبير من نجوم الوسط الفني وصنّاعه، ومن بينهم: خالد الصاوي، ناهد السباعي، أمير رمسيس، نور قدري.

وترك داوود إرثا فنيا من الأعمال السينمائية المهمة، من بينها: الكيت كات، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، رسائل البحر، البحث عن سيد مرزوق.