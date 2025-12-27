نعى الفنان خالد الصاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المخرج الكبير داوود عبدالسيد الذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت 27 ديسمبر بصورة مفاجئة.

وكتب الصاوي "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى جوار ربه المخرج الكبير فقيد الفن العربي والسينما المصرية والعربية المخرج والمبدع الكبير الأستاذ داوود عبدالسيد، صاحب المكتبة الفنية الفيلمية التي أثرت السينما المصرية الحديثة وصاحب الفكر الحر والجريء".

وتقدم الفنان خالد الصاوي للساحة الفنية ولأسرة الراحل ومحبيه في كل مكان بخالص التعازي "سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء".

جدير بالذكر أن من أشهر أفلام المخرج داوود عبدالسيد: الكيت كات، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، رسائل البحر، البحث عن سيد مرزوق.