تصدر اسم الفنان كريم سامي مغاوري تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية وذلك بعد دخوله العناية المركزة للمرة الثالثة ليلة أمس.

ونشر كريم، صورة له من العناية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "في العناية المركزة للمرة التالتة يا رب أنت الشافي".

يذكر أن الفنان كريم سامي مغاوري، خضع مؤخرًا لـ 4 عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، منها فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك وقص بالمعدة، وتحويل مسار.

