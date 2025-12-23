نعى الفنان محمد فهيم، الماكيير محمد عبد الحميد الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

نشر محمد فهيم عدد من الصور التي جمعته بـ الماكيير الراحل محمد عبد الحميد بعدد من الأعمال الفنية عبر حسابه على انستجرام وكتب: "حقيقي فقد الوسط الفني أحد أهم رجال ومبدعين الصناعة الأخ و الصديق و الإنسان العظيم و الماكيير الفنان المبدع العبقري المخلص الصادق الجميل الفهيم الواعي الأستاذ محمد عبد الحميد، ربنا يرحمك يا أستاذ محمد يا حبيبي ويجعلك في الفردوس الأعلى من الجنة يارب و يصبر اولادك و أهلك و كل حبايبك، أسألكم الدعاء".

كشف الفنان أحمد عبد الحميد نجل الماكيير محمد عبد الحميد عن رحيل والده عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها |انستجرام" وكتب: "توفي إلى رحمة الله والدي الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفني، صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عزاء والدي غدا الأربعاء بمسجد الشرطة الشيخ زايد في قاعة الوهاب".

آخر مشاركات أحمد عبد الحميد الفنية

كانت آخر مشاركات أحمد عبد الحميد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا و نسب مشاهدات مرتفعة.

أعمال ينتظر عرضها أحمد عبد الحميد قريبا

يشارك أحمد عبد الحميد الفنان محمد رمضان بطولة فيلم "أسد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

