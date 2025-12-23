سميرة سعيد تنشر صورًا من مشاركتها في افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب

انطلق العرض الخاص لفيلم طلقني بمشاركة نجوم العمل السينمائي وصناعه، والذي أقيم في إحدى السينمات الشهيرة بمول أركان بمنطقة الشيخ زايد.

شهد العرض الخاص، حضور أبطال "طلقني" الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة دينا الشربيني، والتقط الصور التذكارية على الريد كاربت.

كما حضر العرض الخاص، الفنانة جيهان خليل، الفنان صبري خليل، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وحاتم صلاح وزوجته، وآيتن عامر، وآية سماحة.

فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني،بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

تعاون كريم ودينا في أفلام سينمائية

فيلم ‎«طلقني» هو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 24 ديسمبر الجاري.

تدور أحداث فيلم طلقني حول توتر العلاقة بين الزوجين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.