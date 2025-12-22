"ملحقتش أفرح".. مريم سعيد تعلن إصابتها بكسر في الحوض

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة مريم سعيد تعرضها للإصابة بكسر في الحوض ودخولها المستشفى لإجراء عملية عاجلة.

وكتبت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "كسر في الحوض وعملية عاجلة.. الحمد لله.. ملحقتش أفرح".

آخر أعمال مريم سعيد

يذكر أن آخر أعمال مريم سعيد مشاركتها في مسلسل "بنون" عام 2024، بطولة هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، يارا عزمي، تأليف رفيق القاضي، إخراج أسد فولادكار.

تدور أحداث مسلسل "بنون"، أحداث حول مقتل طارق وتوجيه أصابع الإتهام لجميع أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين له، حتى تكشف لنا الأحداث من هو القاتل الحقيقي وتفاصيل الجريمة.

