كشفت نقابة المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد، بعد انتشار صورًا له وهو يجلس على كرسي متحرك داخل أحد المستشفيات، مشددة على أن صحة إدوارد بخير، متمنية له دوام الصحة والعافية.

وأوضحت النقابة في بيانها أن إدواردتعرّض لالتواء بسيط في القدم، وتم التعامل معه طبيًا على النحو المعتاد، مؤكدة أن ما حدث أمر عارض ولا يوجد هناك أي قلق او مشكلة.

وأكدت أن الحالة الصحية للفنان إدوارد مستقرة وجيدة للغاية، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحرّي الدقة، والابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

