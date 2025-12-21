"بعد ظهوره على كرسي متحرك".. "المهن التمثيلية" تكشف تفاصيل الحالة الصحية

محمد سلام يشارك في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"

تصوير- نادر نبيل

احتفل صناع فيلم "خريطة رأس السنة" بالعرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر.

وحرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، بطلة العمل، على حضور العرض الخاص بفستان أبيض أنيق، والتقطت صور بصحبة عدد من الأطفال من ذوي الهمم.

كما حضر العرض الخاص الطفل "آسر" أحد أبطال العمل، وعدد من صناع وأبطال الفيلم.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.