ريهام عبدالغفور في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بصحبة أطفال من ذوي الهمم

كتب : منال الجيوشي

09:21 م 21/12/2025
    ريهام عبدالغفور في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة
    ريهام عبدالغفور والطفل اسر
    ريهام عبدالغفور وابطال من ذوي الهمم
    ريهام عبدالغفور في العرض الخاص للفيلم
    ريهام عبدالغفور
    العرض الخاص للفيلم بأكتوبر
    فيلم خريطة راس السنة
    صناع فيلم خريطة راس السنة
    العرض الخاص لفيلم خريطة راس السنة
    ريهام عبدالغفور في العرض الخاصص

تصوير- نادر نبيل

احتفل صناع فيلم "خريطة رأس السنة" بالعرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر.

وحرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، بطلة العمل، على حضور العرض الخاص بفستان أبيض أنيق، والتقطت صور بصحبة عدد من الأطفال من ذوي الهمم.

كما حضر العرض الخاص الطفل "آسر" أحد أبطال العمل، وعدد من صناع وأبطال الفيلم.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

ريهام عبدالغفور خريطة رأس السنة ذوي الهمم

