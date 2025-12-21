حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج «On The Road» الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما وروتانا موسيقى وLBC، حيث فتحت قلبها في حوار اتسم بالعفوية والوضوح، وتحدثت عن جوانب إنسانية وشخصية من حياتها، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وكذلك عن الأمومة والغيرة وابتعادها المؤقت عن التمثيل.

وكشفت إيمي سمير غانم أنها عاشت فترة نفسية صعبة خلال جائحة كورونا بسبب خوفها الشديد على والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنها امتنعت عن العمل تمامًا في تلك الفترة حرصًا على سلامتهما، وقالت إنها كانت تغلق عليهما باب المنزل بالمفتاح خوفًا من خروجهما، في ظل حالة من الوسواس والقلق الشديدين، قبل أن يصابا بالفيروس لاحقًا.

وتطرقت إيمي للحديث عن التغيرات التي طرأت على حياتها بعد إنجاب طفليها «فادي» و«فادية»، موضحة أن الأمومة جعلتها أكثر انشغالًا وأقل التزامًا بالمواعيد، وأنها لا تزال تشعر بأنها تتعامل مع طفليها بعفوية شديدة وكأنها واحدة منهما، وهو ما ينعكس على نمط حياتها اليومي.

وعن علاقتها بزوجها الفنان حسن الرداد، اعترفت إيمي بأنها شخصية غيورة بطبعها، مشيرة إلى أن غيرتها كانت أكبر في السابق، لكنها حاليًا لا تمتلك نفس الطاقة للمتابعة بسبب مسؤوليات الأمومة. وأضافت أن زوجها لم يمنحها يومًا كلمة السر الخاصة بهاتفه، لكنها تعرف طرقًا أخرى، على حد تعبيرها، لمعرفة التفاصيل، دون أن تخوض في ذلك حاليًا.

كما تحدثت إيمي عن ابتعادها عن التمثيل في الفترة الأخيرة، موضحة أن السبب يرجع إلى ضعف الأعمال الكوميدية المعروضة عليها، إلى جانب تخوفها من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «نيللي وشريهان» حتى لا يتأثر النجاح الذي حققه الجزء الأول. وأكدت في الوقت نفسه أنها تتابع بعض الأعمال الدرامية الحديثة، وأشادت بمسلسل «أشغال شقة جدًا».

وأبدت الفنانة عدم ارتياحها لمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة إياها مصدرًا للضغوط النفسية بسبب انتشار الأخبار السلبية والتجريح، معبرة عن أمنيتها بأن تختفي هذه المنصات لفترة. واختتمت حديثها بتمنيات شخصية، أبرزها أن تتخلص من عصبيتها الزائدة، وأن تمنح نفسها اهتمامًا أكبر، إلى جانب حرصها على غرس قيم حب العائلة في أبنائها.