حظي الفنان الكبير محمد صبحي بمساندة ودعم واسع من جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرا عقب كشفه عن رأيه في فيلم "الست".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "بابا ونيس" دعمًا لـ محمد صبحي، مشيرًا إلى الشخصية الشهيرة التي جسدها في مسلسل "يوميات ونيس".

وجاءت تعليقات جمهوره ومحبيه معبرة عن مكانته الكبيرة، من بينها: "بابا ونيس معلم الآداب والأخلاق، والمدافع عن الهوية الوطنية والتراث المصري"، "له كل التحية والتقدير والاحترام"، وقال متابع آخر: "كل الدعم للفنان القدير والأستاذ العظيم الراقي محمد صبحي".

وأضاف متابع: "ساهم بشكل كبير في نشر القيم الرفيعة وتهذيب جيل كامل من شباب مصر"، وكتب آخر: "حضرتك معلمنا وقدوتنا يا بابا ونيس، اتعلمت أجيال كتير من أفكارك".

وكان محمد صبحي وجه انتقادات لفيلم "الست"، وأكد أن اعتراضه كان على بعض المشاهد التي رأى أنها لا تليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

وقال صبحي في تصريحاته عبر قناة الشمس: "الفيلم عظيم وعبقري وكل صناعه عباقرة، أنا معترض إني مخبيش بعض الأمور، لما يتقال بخليها تنهار ما هي بشر، طب ليه أخليها قليلة الأدب وتتخانق مع أبوها وتخسر أخوها، عملتوا فيلم يكرم أم كلثوم لكن بعض اللقطات كان لازم تختفي وليه أقول إنها بخيلة".