تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن توقفها عن العمل خلال فترة كورونا خوفًا على والديها الفنانة دلال عبدالعزيز والنجم سمير غانم، وذلك خلال لقائها ببرنامج On The Road، تقديم الإعلامي بلال العربي، عبر قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية.

وقالت إيمي: "أنا واخدة بالي من بابي ومامي طول العمر، بذات بابي، ومامي كانت واخدة بالها من نفسها إحنا أخدنا بالنا منها في المستشفى لكن بابي من يوم ما اتولدت وأنا واخدة بالي منه".

وتابعت: "ومشتغلتش في كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا اشتغلوا هما واتوفوا، مامي اشتغلت وجالها كورونا من التصوير ودنيا كمان، وأنا كنت موسوسة وفي يوم مامي جالها إعلان خبيت البروكة عشان متروحش الإعلان عشان خايفة تتعب هي وبابا وكنت بقفل عليهم الباب عشان ميخرجوش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم كانت في مسلسل "عقبال عندكوا" رمضان 2025، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تحتفل بالعام الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

"أفتقدك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من منى زكي لوالدها الراحل

يارا السكري جريئة ونسرين طافش أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كندة علوش عن مرضها: "الناس مش ناقصة هموم مش عايزة أزود عليهم"

أحلى الأوقات وأنا معاكم.. محمد إمام ينشر فيديو ترويجي لـ "الكينج" وسط جمهوره