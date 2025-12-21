إعلان

إيمي سمير غانم عن والديها: "مشتغلتش وقت كورونا عشانهم وقفلت عليهم عشان ميخرجوش"

كتب : نوران أسامة

01:31 م 21/12/2025

الفنانة إيمي سمير غانم

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن توقفها عن العمل خلال فترة كورونا خوفًا على والديها الفنانة دلال عبدالعزيز والنجم سمير غانم، وذلك خلال لقائها ببرنامج On The Road، تقديم الإعلامي بلال العربي، عبر قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية.

وقالت إيمي: "أنا واخدة بالي من بابي ومامي طول العمر، بذات بابي، ومامي كانت واخدة بالها من نفسها إحنا أخدنا بالنا منها في المستشفى لكن بابي من يوم ما اتولدت وأنا واخدة بالي منه".

وتابعت: "ومشتغلتش في كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا اشتغلوا هما واتوفوا، مامي اشتغلت وجالها كورونا من التصوير ودنيا كمان، وأنا كنت موسوسة وفي يوم مامي جالها إعلان خبيت البروكة عشان متروحش الإعلان عشان خايفة تتعب هي وبابا وكنت بقفل عليهم الباب عشان ميخرجوش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم كانت في مسلسل "عقبال عندكوا" رمضان 2025، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

