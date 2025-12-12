كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، صورا مع الجمهور باحدى السينمات في محافظة الاسكندرية بعد مشاهدتها فيلمها الجديد "ولنا في الخيال حب".

ونشرت مايان، الصور التي ظهر في إحداها الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ولنا في الخيال حب في إسكندرية..كان نفسنا نقعد أكتر ونقابل ناس منكم أكتر".

تدور أحداث فيلم "ولنا في الخيال حب" في إطار رومانسي عن أستاذ جامعي يعيش وحيدا حتى تدخل حياته طالبة، ثم يجد نفسه يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وإخراج سارة رزيق.