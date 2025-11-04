فرح الزاهد عن مسلسل "لينك": "بكيت 8 دقايق متواصلة في مشهد واحد"

أعربت الفنانة فرح الزاهد، عن سعادتها بنجاح مسلسل "لينك" وتصدره قوائم المشاهدة على منصة Watch It وقناة DMC، مشيرة إلى أن شخصية "سعاد" التي قدمتها كانت من أقرب الأدوار إلى قلبها.

وقالت "فرح" في تصريحات صحفية: "أنا مبسوطة جدًا من ردود الفعل على شخصية سعاد، وبشوف كل يوم كومنتات من الناس على الفيسبوك وإنستجرام، حتى على جروب الماميز بيتكلموا عنها، والناس اتكلمت عن الست اللي بتعيش ضحية مع جوزها، وسعاد غلطت لأنها قبلت ده، ونفسي كل ست تتعلم من تجربتها وما تسيبش نفسها في علاقة مؤذية".

وتابعت فرح، أن التجربة كانت ثرية على المستوى الإنساني والفني، مردفة "رسالتي لكل أم: أوعي تنسي حلمك لمجرد إنك خلفتي. الأمومة مش نهاية الحلم، بالعكس دي دافع إنك تكوني أقوى".

كما تحدثت عن كواليس العمل قائلة: "اتشرفت إني اشتغلت مع نجوم كبار زي سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، وأحمد صيام، واتعلمت منهم كتير جدًا".

وتابعت: "ورق محمد جلال رائع جدًا، والمخرج محمد حماقي كان دايمًا معانا في كل تفصيلة وبيوجهنا بحب وهدوء".

وعن المشاهد الأقرب إلى قلبها، أوضحت: "من أحب المشاهد ليا كان مع سيد رجب، حسيت فيه بمشاعر الأب الحقيقية،أما أصعب مشهد فكان لما اكتشفت الخيانة، وكمان مشهد وأنا بفتكر امي وأنا بتكلم مع أسما - رانيا يوسف اللي بكيت فيه 8 دقايق متواصلة".

واختتمت حديثها برسالة للجمهور: "المسلسل لكل أفراد العيلة بيجمع كل الأعمار وده سر نجاحه، واستنوا سعاد في الحلقة الأخيرة فيها مشاعر ومفاجآت كتير".

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول إعلامى محمد محسن ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.