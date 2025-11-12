نيرمين الفقي تتألق بفستان أسود شفاف في مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير- إسلام فاروق

خطفت الفنانة نيرمين الفقي عدسات المصورين على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46.

وتألقت الفقي بإطلالة جريئة، حيث اختارت فستانًا أسود شفافًا مطرزًا بالكامل بالخرز اللامع مع ذيل طويل، ونسقت معه قفازات سوداء طويلة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والجرأة.

شهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

