شقيق إسماعيل الليثي ينهار من البكاء على الهواء: مالناش حد وهو كبيرنا

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال صورا جديدة من شهر العسل عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع زوجته فرح الموجي في أجواء رومانسية.

بسمة بوسيل

خضعت الفنانة بسمة بوسيل جلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة.

صفاء سلطان

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة حازت على إعجاب متابعيها.

مايان السيد

احتفلت الفنانة مايان السيد بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 11 نوفمبر.

ونشرت مايان صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "السلام والامتنان والقليل من السحر للعام القادم.. عيد ميلاد سعيد لي".

ميريم فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة عبر حسابها على موقع انستجرام، وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.