رضوى الشربيني تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها: "المحترمة بنت الأصول"

كتب : معتز عباس

11:39 م 10/11/2025

رضوى الشربيني

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على دعم صديقتها آن الرفاعي، بعد انفصالها عن الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

ونشرت رضوى صورة تجمعها بـ آن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "الأصيلة المحترمة بنت الأصول".

علقت آن الرفاعي على إعلان النجم كريم محمود عبدالعزيز طلاقه منها عبر "ستوري" حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

وكتبت "آن" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنه زواج بدون ورقه طلاق أو إخطار من مأذون".

وأضافت: "شكرا على التقدير و الاحترام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

وكتب كريم عبر "ستوري" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

رضوى الشربيني على انستجرام

الإعلامية رضوى الشربيني رضوى الشربيني تدعم آن الرفاعي انفصال آن الرفاعي زوجها رضوى الشربيني على إنستجرام

