كريم عبدالعزيز يحتفل بتأهل المنتخب لكأس العالم 2026 .. ماذا قال؟

هنأ النجم كريم عبدالعزيز، الشعب المصري ولاعبي المنتخب الوطني، بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة.

ونشر كريم، صورة لمنتخب مصر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا أبطال مصر.. فرحتونا وشرفتونا وشرفتوا بلدنا.. مبروك لكل المصريين".

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.