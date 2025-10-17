انطلقت أمس الخميس في "بوليفارد سيتي" بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال "جوي فورم 2025" الذي يستمر على مدار يومين، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، الذي رحب بالضيوف.

وفي الكلمة الافتتاحية، أعلن آل الشيخ عن توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى بقيمة أربع مليارات ريال للعام المقبل، تتضمن العديد من الأحداث والمفاجآت، مشيرًا إلى أن الرحلة التي بدأت عام 2016 كانت قصيرة في الزمن لكنها مليئة بالإنجازات التي تشهدها المملكة، مؤكدًا أن العام الحالي سيشهد افتتاح المرحلة الأولى من "القدية" المتضمن مدينة (six flags)، أحد مشاريع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح أنه خلال شهر مارس المقبل سيشهد حدثًا ضخمًا في عالم كرة القدم الأمريكية (NFL) بالتعاون مع الأسطورة توم برادي، ليكون بوابة لاستضافة مباريات رسمية للبطولة في المملكة مستقبلًا، مؤكدًا أن السعودية فازت مؤخرًا بحق استضافة "راسلمينيا" بعد منافسة قوية مع لندن، ونطمح للفوز بــ"NFL " أيضاً قريباً.

وتحدث عن توقيع شراكات نوعية مع Warner Music وAtlantic Records لجعل استوديو مرواس في منطقة "بوليفارد سيتي" بقيادة حسين اليامي المركز الإقليمي للموسيقى في الشرق الأوسط، إضافة إلى اتفاق مع ستة من كبار المايستروهات العرب وفرقة موسيقية دائمة بالشراكة مع "روتانا" و"بنش مارك".

وفي مجال السينما، أوضح أن المرحلة الأولى من صندوق Big Time لدعم أكثر من 27 فيلمًا سعوديًا وعالميًا قد انطلقت، منها: فيلم سيف الله المسلول – خالد بن الوليد – ومعركة اليرموك المقرر عرضه عام 2027. كما أعلن عن فيلم بالشراكة مع وزارة الدفاع وبدعم من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يروي بطولات الجيش السعودي في مكافحة الإرهاب سيرى النور في آخر العام المقبل أو بداية العام الذي يليه، وفيلم آخر بدعم من وزارة الداخلية، يتناول جهود المملكة في مكافحة المخدرات بمشاركة مخرج عالمي عبر قصة حقيقية.

كما كشف عن أعمال درامية قادمة من بينها مسلسل "أبو الملوك عبدالملك بن مروان"، بالشراكة مع MBC Studios وصلة ستوديو ومنصة شاهد.

وأشار خلال كلمته، إلى أن برنامج "الحصن" سيعود هذا العام بنسخة استثنائية بالتعاون مع "استوديو الحصن بيج تايم" مع مفاجآت منها مشاركة "مستر بيست" و"سبيد" ومن المتوقع عرضه في منصات عالمية قريباً.

وأعلن آل الشيخ عن نسخة أكبر من مهرجان الرياض للكوميديا العام المقبل، بعد النجاح الذي تحقق في نسخته الأخيرة.

وأضاف: "سنعلن أيضًا اتفاقية مهمة مع أسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، الصديق المحب للمملكة والمنطقة، ضمن شراكة استراتيجية في مجال الرياضة، وسيُعلن تفاصيلها قريبًا بنفسه".

وتابع آل الشيخ: "أفتخر بوجود المخرج الكبير مروان حامد الذي نعمل معه على فيلم الفيل الأزرق – الجزء الثالث، إلى جانب دعم فيلم الست عن حياة المطربة الكبيرة أم كلثوم".

وفي ختام كلمته، وجّه التحية للنجم السوري تيم حسن بعودة الفن السوري إلى محيطه العربي، ومعلنًا عن مفاجآت فنية قادمة مع سوريا ضمن فعاليات موسم الرياض وخارجه.