اليوم..علاء مرسي ضيف معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي"

كشفت منصة "Watch It" عن استضافة الفنان علاء مرسي في برنامجها "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه اليوم الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

ونشرت المنصة البوستر الدعائي للحلقة عبر حسابهم الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "كل حكايات ومغامرات علاء مرسي هنعرفها في الحلقة الجديدة، مستعدين؟".

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

