"القاهرة السينمائي"يعلن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي في دورته الـ46

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

وتتكون لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي من: المخرج كريم الشناوي – مصر، المنتجة رولا ناصر – الأردن، المخرج وائل أبو منصور – السعودية.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.