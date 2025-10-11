شيماء سيف تكشف عن الشغلانة التي كانت تتمنى العمل بها غير التمثيل



كشفت الفنانة شيماء سيف، عن الشغلانة التي كانت تتمنى العمل بها غير التمثيل.



وقالت شيماء سيف: "لو مكنتش كوميديانة، أكيد أكيد كنت هشتغل ميكب أرتست، عشان أنا بحب الميكب جدا، وأغلب الاوقات والتصوير أنا اللي بعمل الميكب لنفسي".



وانفصلت شيماء سيف مؤخرا عن زوجها المنتج محمد كارتر.



يذكر أن شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.