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جوناثان فان نيس يرتدي فستان مكشوف على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025

01:39 م الإثنين 06 يناير 2025

النجم العالمي جوناثان فان نيس

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كتبت- منال الجيوشي

أثار النجم العالمي جوناثان فان نيس، جدلا كبيرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، في نسخته الـ 82، بعدما ظهر بإطلالة نسائية

جوناثان فان نيس نجم فيلم "Queer Eye" ظهر بإطلالة نسائية، مرتديا فستان طويل مكشوف الصدر باللون الزيتي، ومطلقا شاربه ولحيته، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025 في لوس أنجلوس

وأقيم صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ" جولدن جلوب" في دورته الـ 82 هذا العام، بفندق بيفرلي هيلتون، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي عرضت طوال عام 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا سويًا نقديًا أو جماهيريًا.

جوناثان فان نيس السجادة الحمراء حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025
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