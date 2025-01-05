محمد صبحي لمصراوي: شعرت باليتم عندما فقدت سعاد نصر

كتبت- بسمة ثروت:

قال الفنان محمد صبحي إنه شعر باليُتم بعد رحيل الفنانة سعاد نصر

وقال الفنان محمد صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "فقدنا فنانة أعرف قيمتها جيداً، لأنها كانت تلميذتي في المعهد، وأنا من دربتها، وتبنيتها في أغلب أعمالي الفنية، والحقيقة أن سعاد نصر كانت فنانة، وإنسانة عطوفة، وكثيرون لا يعرفون عنها أنها كانت تساعد الكثيرين في الوسط الفني، وتحرص على التقرب منهم، ومساعدتهم في مشاكلهم".

وأضاف: "شعرت باليُتم عندما فقدتها، وحتى عندما قمت بإستكمال مسلسل (عائلة ونيس) من بعدها، لم أقوم بإستحضار ممثلة بديلة، ولأن شخصية ونيس بها جزء كبير مني في الواقع، فضلت أن يرفض دخول امرأة أخرى حياته لدرجة رفضه أن يحبه أحداً، وقد وصف الناس ذلك بالمثالية الزائدة، وبأنه من حق الرجل أو المرأة الزواج مجدداً بعد فقد الشريك، إلا أن البعض لديه مشكلة، ولا يستطيع إيجاد نفس الكيمياء مع الشريك السابق"

وتابع: "سعاد نصر هي الغائب الحاضر في المسلسل، وكانت أجزائه الثلاثة الأخيرة تكريماً لها، ولقد قمت بتكريم سعاد في المسرح، وتسلمت الجائزة ابنتها فيروز، وخسرنا فنانين كُثر في الآونة الأخيرة كانوا بالنسبة لنا قيمة كبيرة جداً".

واستكمل: "من الخطأ أن يقال أن هناك فنانة ستحل محل سعاد نصر لأن المناخ نفسه تغير، والقدرات تغيرت، ومن الممكن أن تكون هناك فنانات كثيرات، ولكنهن يتماشين مع الزمن الحالي، ولكن في الماضي لا يستطعن مجاراة سعاد نصر، لأن سعاد ظهرت في الوقت الذي تواجدت به سهير البابلي، وشويكار، وكان صعب بالنسبة لجيلنا الظهور أمام عباقرة كبار جداً، ومعنى وقوفهم إلى جوارنا هو أننا كنا على مستوى جيد، ونشبه لهم في المدارس والاتجاهات الفنية، وأنا أرى أنه لا يوجد حاليا الكاراكتر أو تركيبة الأدوار التي قدمتها سعاد نصر، وأنا لا أقول أسوأ أو أفضل، وإنما أقول أنه لا يستطيع أحد أن يكون سعاد نصر".

وينشغل الفنان محمد صبحى حالياً بالعرض المسرحي الكوميدي الإستعراضي " فارس يكشف المستور" على مسرح مدينة سنبل بطولة محمد صبحي، ووفاء صادق، وكمال عطية، ورحاب حسين، وآخرين، وتأليف وإخراج محمد صبحي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" بطولة محمد صبحي، وفاء صادق، وكمال عطية، ومصطفى يوسف، وآخرين، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي.