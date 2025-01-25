هيدي كرم تكشف عن كتابها الجديد "هيدي وأخواتها" بعد طرحه في معرض الكتاب

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هيدي كرم عن كتابها الجديد "هيدي وأخواتها" الذي صدر ضمن فعاليات معرض الكتاب يوم 23 يناير الجاري.

وحلت هيدي كرم ضيفة على برنامج "سبوت لايت"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المعروض على قناة "صدى البلد"، وتطرقت خلال حديثها عن كواليس وتفاصيل كتابها "هيدي وأخواتها"، إلى جانب مشاركة النجم كريم عبد العزيز مسرحية "الباشا" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وعن تفاصيل كتابها "هيدي وأخواتها" قالت: "الكتاب بيتكلم عن تجارب شخصية ليا ولناس حواليا، ويقدم مزيج من التجارب الإنسانية التي تعكس رؤيتها للحياة".

وعن مسرحية "الباشا" قالت: "هنرجع نعرضها تاني في جدة وأبها".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتر حساس" وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، نهال كمال المهدي، تميم عبده، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج وائل فرج.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم على شاشة السينما كان بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي وعرض عام 2024.

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