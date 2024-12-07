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"دوري خلص"..منة تيسير تنفي مشاركتها بالجزء الثاني من "العتاولة"

11:59 ص السبت 07 ديسمبر 2024

منة بدر تيسير

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كتب- هاني صابر:

نفت الفنانة الشابة منة بدر تيسير، مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل"العتاولة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وكتبت منة تيسير، عبر حسابها على فيسبوك: "لكل السادة الصحفيين اللي بيسالوني وبينزلوا اخبار غني في العتاولة 2 .. انا مش في الجزء الثاني.. دوري خلص في الجزء الأول، أتمنى التوفيق لكل فريق العمل وصديقي واخويا الأستاذ أحمد خالد موسى".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

منة تيسير

منة بدر تيسير العتاولة مسلسل العتاولة
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