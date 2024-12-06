ميدان الثقافة في جدة التاريخية يحتضن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض فيلم "ضي"

جدة- منى الموجي:

انطلقت مساء الخميس 5 ديسمبر فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت شعار "للسينما بيت جديد"، عبر حفل افتتاح أقيم في ميدان الثقافة بالبلد، جدة التاريخية، بحضور نخبة من النجوم والمخرجين وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وتضمن حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم "ضي"، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك يروي قصة مراهق نوبي (ألبينو) يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا. تدور أحداث الفيلم حول رحلته المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز".

وشهد العرض الأول للفيلم حضور طاقم العمل الرئيسي، ومن بينهم: المخرج كريم الشناوي، بدر محمد، وحنين محمد، وإسلام مبارك، وأسيل عمران، بالإضافة إلى المنتج والكاتب هيثم دبور.

تولى تقديم حفل الافتتاح كل من الممثلة دانييلا رحمة والمخرج والكاتب حكيم جمعة، وذلك بحضور كل من جُمانا الرّاشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ومحمد بن عايض عسيري، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وشيفاني بانديا مالهوترا، المدير العام لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

كما تضمن الحضور مجموعة من النجوم والشخصيات المهمة، من بينهم: رئيس لجنة التحكيم سبايك لي وأعضاء لجنته التحكيمية - المخرج المصري أبو بكر شوقي (يوم الدين)، والممثلة التركية الشهيرة توبا بويوك أوستون (Black Money Love, Rosso İstanbul)، والممثلة البريطانية المرشحة لجائزة الأوسكار ميني درايفر (Good Will Hunting, Serpent Queen)، والممثل والمنتج دانيال داي كيم (Avatar: The Last Airbender).

وتخلل حفل الافتتاح تكريم نخبة من نجوم الشرق الأوسط والعالم، من بينهم أيقونة السينما الهندية والنجم الحائز على العديد من الجوائز عامر خان، وقدمت جائزته الممثلة العالمية إيفا لانجوريا. كما تم تكريم الممثلة البريطانية المرشحة لجائزة الأوسكار إيميلي بلانت، وقدمت جائزتها الممثلة ميشيل يوه. والنجمة المصرية منى زكي، الحائزة على العديد من الجوائز، وقدمت جائزتها الممثلة ميني درايفر. كما قدمت جائزة خاصة للنجم العالمي فان ديزل، تكريمًا لمسيرته الفنية الغنية بالأعمال الناجحة وشخصياته المحبوبة لدى الجماهير.

وفي هذا الصدد قالت جمانا الرّاشد: "نفخر باستضافة نخبة من صناع السينما في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمقرنا الجديد في ميدان الثقافة، البلد جدة التاريخية. ونسعى من خلال حفلنا اليوم لتسليط الضوء على السينما العربية في حفل افتتاحنا، وتكريم نخبة الفنانين من العرب والعالم. "

وأضافت: "نهدف، في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، للارتقاء بصناعة الأفلام في العالم العربي، وأفريقيا، وآسيا، وذلك عبر دعم خبراتهم وإبداعاتهم من خلال سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، والمسرح العالمي لمهرجاننا حيث نحتفي بالإبداع السينمائي. كما نتطلع لاستكشاف برنامجنا الحافل، والذي يقدم 122 مشروعًا من 85 دولة بـ 49 لغة، من صناع الأفلام الموهوبين."

وأضاف محمد بن عايض عسيري، الرئيس التنفيذي المُكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلًا: "بصفتي الرئيس التنفيذي المكلف، تعتبر هذه تجربتي الأولى في إطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكانت تجربة رائعة بالفعل خاصةً بعرض فيلم (ضي)، الذي يجسد ثمرة التعاون بين ألمع المواهب والعقول السعودية والمصرية، ويؤكد التزامنا الراسخ بتقديم أفضل ما في السينما العربية. ونتطلع للأيام العشرة المقبلة التي ستكون أيام حافلة بالفعاليات المهمة، كبرامج سينمائية، ونقاشات ثرية، وجلسات تفاعلية، وفرص تعاون مثمرة، تحتفي بالإبداع السينمائي من مختلف أنحاء العالم."

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة المواهب المحلية والعالمية، بما في ذلك أبرز المواهب السعودية والخليجية من بينهم: عبدالمحسن النمر، إلهام علي، أسيل عمران، ماجد سمان، وخالد صقر، وألمع نجوم العالم العربي من بينهم منى زكي، أمينة خليل، يسرا، زينة، أمير المصري، ونادين نجيم .

هذا إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة والمواهب السينمائية العالمية من بينهم: كارينا كابور، بارك سونج هون، سينثيا إريفو، إيميلي بلانت، إنجين ألتان دوياتان، مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، جورجينا، إيفا لونجوريا، ويل سميث، برايا لوندبيرج.



يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. إذ يضم البرنامج السينمائي للمهرجان فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.



















