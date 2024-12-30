محمد رضوان يستقبل بيومي فؤاد بالأحضان في العرض الخاص لفيلم "المستريحة" (صور)

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمد معروف:

شهد العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، الذي يقام مساء اليوم الاثنين بأحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر، حضور عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم احتفالًا ببدء عرضه في السينمات.

وكان من أبرز الحضور بطلة الفيلم النجمة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنان عمرو رمزي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وظهر الفنان محمد رضوان وهو يستقبل الفنان بيومي فؤاد بالأحضان، فور وصوله على السجادة الحمراء.



ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.



يذكر أن النجمة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بنجاح مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

اقرأ أيضا:

أحمد عدوية.. كروان الشارع والأب الروحي للأغنية الشعبية الذي تحدى الجميع

"شالت 90% من القولون بسبب السرطان".. منة فضالي: أوحش حاجة في 2024 مرض أمي



