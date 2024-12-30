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محمد رضوان يستقبل بيومي فؤاد بالأحضان في العرض الخاص لفيلم "المستريحة" (صور)

09:54 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 9 صورة
    الفنان بيومي فؤاد
  • عرض 9 صورة
    النجمة ليلى علوي
  • عرض 9 صورة
    الفنان محمد محمود
  • عرض 9 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 9 صورة
    الفنان محمد رضوان
  • عرض 9 صورة
    بيومي فؤاد ومحمد رضوان من العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 9 صورة
    ليلى علوي
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمد معروف:

شهد العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، الذي يقام مساء اليوم الاثنين بأحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر، حضور عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم احتفالًا ببدء عرضه في السينمات.

وكان من أبرز الحضور بطلة الفيلم النجمة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنان عمرو رمزي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وظهر الفنان محمد رضوان وهو يستقبل الفنان بيومي فؤاد بالأحضان، فور وصوله على السجادة الحمراء.

ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن النجمة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بنجاح مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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بيومي فؤاد محمد رضوان العرض الخاص فيلم المستريحة
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