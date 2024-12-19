هل تدخل هنا الزاهد عش الزوجية في 2025؟

كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على السؤال الذي يتم طرحه باستمرار حول ما إذا كانت تفكر في الارتباط مرة أخرى خلال الفترة الماضية، وعن احتمالية دخولها "عش الزوجية" في 2025.

وحلت هنا الزاهد ضيفة على موقع "ET بالعربي"، وبسؤالها عن إمكانية أن نشاهدها ترتدي الفستان الأبيض وتتزوج في 2025، قالت: "مش عارفة والله، يعني ياريت أتمنى والله، بس لما يبقى فيه حاجة هقول".

تزوجت الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي عام 2019، واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات، وأعلنا الانفصال نهاية العام الماضي.

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وتستعد الفنانة هنا الزاهد، لعرض مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إقامة جبرية"، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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