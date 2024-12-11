حفلات ليلة رأس السنة.. تعرف على موعد ومكان حفل وائل جسار

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، بمنطقة السادس من أكتوبر.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، البوستر الدعائي الخاص بها وذلك عبر حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت الصفحة: "بداية ولا أجمل للعام الجديد مع ملك الإحساس وائل جسار بحفل ليلة رأس السنة في مدينة 6 أكتوبر مصر".

وكان وائل جسار أعلن في وقت سابق، تأجيل حفله الغنائي إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر، بمنطقة البحر الميت في الأردن.

كما أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن إلغاء حفله في "مهرجان الموسيقى العربية" لدورته الـ 32، والذي كان من المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الماضي، في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح "النافورة".

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