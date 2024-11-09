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حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ محمد رضوان: "موسيقار الكوميديا"

11:00 ص السبت 09 نوفمبر 2024

حمدي الميرغني ومحمد رضوان

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كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حمدي الميرغني، رسالة للفنان محمد رضوان، مؤكدا خلالها أنه يعد موسيقار الكوميديا.

ونشر الميرغني، صورة له مع رضوان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي وأستاذي وأخويا الكبير اللي بتشرف بالشغل معاه دايما.. بحبك يا موسيقار الكوميديا".

ورد محمد رضوان على رسالة الميرغني: "حبيبي الغالي بحبك يا حمدي".

يذكر أن، آخر أعمال حمدي الميرغني مسرحية "قلبي وأشباحه" التي عرضت مؤخرا بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وخاض بطولتها عمرو يوسف ومي عزالدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، وإخراج محمد محمدي.

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حمدي الميرغني محمد رضوان موسيقار الكوميديا
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