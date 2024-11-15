فقدت الكثير من الوزن.. كندة علوش تبهر الجمهور في أحدث ظهور (صور)

بعد عرض حلقاته الأولى.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل "نقطة سودة"؟

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كندة علوش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها والتي ظهرت فيها فاقدة الكثير من الوزن.

ونشرت كندة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد أمضيت ليلة لا تُنسى أثناء حضوري عرض أزياء 1001 موسم للمصمم الرائع إيلي صعب، الكلمات لا يمكنها وصف السعادة التي شعرت بها بعد حدث الليلة الماضية في موسم الرياض.. تهانينا للأيقونة اللبنانية".

وكانت كندة علوش كشفت في شهر يونيو الماضي، عن إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

وقالت كندة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي:"لسه بتلقى العلاج لسه مخلصة العلاج الإشعاعي، 6 أشهر من العلاج الكيماوي بعد العملية الورم اللي كان عندي تطلب كل ده".

وأضافت:" اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة بعد ولادة ابني بـ 9 أشهر، كان بقاله فترة ولما عرفت بعد أقل من أسبوع، كنت باخد أول جلسة كيماوي.. حسيت إني عندي مشكلة في إحدى الثديين ولما كشفت اكتشفت إني عندي أكتر من ورم خبيث، تلقيت الخبر بهدوء وسكينة ومانهارتش، وعمرو جوزي كان مرعوب أكتر مني، والنهاردة يبقى بقالي سنة وشهر بتعالج، ولسه بتلقى جرعات العلاج حتى يومنا هذا".

يذكر أن، آخر أعمال كندة كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.