أول تعليق من شقيق الراحل حسن يوسف عن موعد ومكان العزاء

كتب-مصطفى حمزة:

في أول تعليق لمدير التصوير محمد يوسف، عقب إعلانه وفاة شقيقه الفنان الراحل حسن يوسف، اليوم الثلاثاء، رد على سؤال عن مكان وموعد العزاء.

قال مدير التصوير محمد يوسف، في تصريح خاص لـ مصراوي:" الأسرة تستعد حاليا لإقامة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

وعن موعد ومكان العزاء، قال :" لم نحدد بعد".

مدير التصوير محمد يوسف، كان قد أعلن عن رحيل الفنان حسن يوسف، عن عمر 90 عاما، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته"