إعلان

أول تعليق من شقيق الراحل حسن يوسف عن موعد ومكان العزاء

02:00 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

حسن يوسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

في أول تعليق لمدير التصوير محمد يوسف، عقب إعلانه وفاة شقيقه الفنان الراحل حسن يوسف، اليوم الثلاثاء، رد على سؤال عن مكان وموعد العزاء.

قال مدير التصوير محمد يوسف، في تصريح خاص لـ مصراوي:" الأسرة تستعد حاليا لإقامة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

وعن موعد ومكان العزاء، قال :" لم نحدد بعد".

مدير التصوير محمد يوسف، كان قد أعلن عن رحيل الفنان حسن يوسف، عن عمر 90 عاما، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته"

حسن يوسف محمد يوسف وفاة حسن يوسف مسجد الشرطة الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أشرف زكي يكشف لمصراوي سبب غيابه عن جنازة حسن يوسف

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو