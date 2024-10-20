توفيق غير عادي.. نبيل الحلفاوي يهنئ الأهلي على التأهل إلى نهائي السوبر المصري
كتب - معتز عباس:
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق النادي الأهلي، بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.
وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": مبروك، توفيق غير عادي لطاهر، رجولة ربيعة، مرونة شوبير، يفوزون على سيراميكا وكولر".
وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.
يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.
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