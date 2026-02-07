إعلان

فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه

كتب : مروان الطيب

11:04 م 07/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كواليس مسلسل فخر الدلتا (1)
  • عرض 3 صورة
    كواليس مسلسل فخر الدلتا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت قناة "dmc" عن مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان الشاب أحمد رمزي المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت "dmc" الفيديو عبر صفحتها على انستجرام، ظهر خلاله الفنان أحمد رمزي في كواليس التصوير وقال: "لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".

تدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" حول محمد صلاح فخر، شاب طموح ينبض بالإبداع في إحدى قرى الدلتا. بعيدا عن أضواء العاصمة، يقاتل فخر من أجل اقتحام عالم الإعلانات، حاملا رؤيته الفنية في بيئة لا تعترف إلا بالواقعية والمهن التقليدية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من كمال أبو رية، إنتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج هادي بسيوني.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى من كواليس مسلسل يسرا ومحمد سامي "قلب شمس"

"بطلي تعملي حملات".. مها نصار تعلن اسم فنانة نشب خلاف بينهما

مسلسل فخر الدلتا أحمد رمزي رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
زووم

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع
أخبار مصر

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع
استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
علاقات

استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران