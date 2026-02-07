"ممثل لأول مرة".. محمد سامي يعلق على تعاونه مع يسرا في "قلب شمس"

كشفت قناة "dmc" عن مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان الشاب أحمد رمزي المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت "dmc" الفيديو عبر صفحتها على انستجرام، ظهر خلاله الفنان أحمد رمزي في كواليس التصوير وقال: "لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".

تدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" حول محمد صلاح فخر، شاب طموح ينبض بالإبداع في إحدى قرى الدلتا. بعيدا عن أضواء العاصمة، يقاتل فخر من أجل اقتحام عالم الإعلانات، حاملا رؤيته الفنية في بيئة لا تعترف إلا بالواقعية والمهن التقليدية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من كمال أبو رية، إنتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج هادي بسيوني.

