بصورة رومانسية تجمع مالك وهدى المفتي.. "mbc مصر" تكشف عن بوستر مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026

كتب- مروان الطيب:

06:15 م 27/01/2026

بوستر مسلسل سوا سوا

كشفت قناة "mbc مصر" عن البوستر الرسمي لمسلسل "سوا سوا" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تصدر بوستر المسلسل الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتى في أجواء رومانسية وكتبت الصفحة الرسمية على البوستر: "انتظروا مسلسل سوا سوا حصريا على شاشة Mbc مصر في رمضان".

تدور أحداث المسلسل حول شاب يعيش في السيدة زينب بالقاهرة ويتقاطع مصيره مع ممرضة في أحداث تحمل الحب، التحديات الاجتماعية، والصراعات الإنسانية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل سوا سوا أحمد مالك هدى المفتي

