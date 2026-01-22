إعلان

يُعرض على "الحياة" و"ON" في رمضان 2026.. طرح إعلان "فخر الدلتا"

كتب : منى الموجي

10:33 م 22/01/2026

أحمد رمزي من كواليس تصوير فخر الدلتا

طرحت قناة "ON" وشبكة تليفزيون "الحياة" برومو مسلسل "فخر الدلتا"، بطولة الفنان الشاب أحمد رمزي، الذي يأتي ضمن خريطة أعمال القناتين الدرامية في موسم رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

ويضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، بمشاركة مميزة من النجوم: انتصار، وتامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

مسلسل فخر الدلتا أحمد رمزي رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

