نور حسن تطلق أغنيتها الجديدة "من غيرك خايفة"

10:02 م الخميس 11 سبتمبر 2025

نور حسن

كتبت- منى الموجي:

أطلقت المغنية نور حسن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من غيرك خايفة"، وهي أغنية رومنسية – إيقاعية باللهجة المصرية، تتناول موضوع الحب والتعلق بالحبيب.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، واعتمدت على لوحات راقصة استعراضية، وأطلت خلالها نور حسن بإطلالات مختلفة.

وفي تعليقها على العمل، عبّرت نور حسن في بيان صحفي عن حماسها الكبير لطرح الأغنية قائلة "من غيرك خايفة أغنية قريبة جداً لقلبي، حاولت من خلالها أقدّم حالة حب صادقة وبطريقة جديدة تعكس مشاعري، وأتمنى أن يلمس الجمهور هذا الإحساس عند سماعها".

أغنية "من غيرك خايفة" من كلمات شروق علاء الدين وألحان محمد عشري وتوزيع زووم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

نور حسن أغنية من غيرك خايفة أغاني
